Son dakika haber: Türkiye küresel ticarette katma değerli ürün ihracatıyla büyüyor

Pandemide küresel tedarik zincirindeki değişim ve lojistik maliyetlerdeki artış, başta Avrupa olmak üzere küresel pazarları Türkiye'ye yakınlaştırdı. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre 2021'de Türkiye'nin ihracatı yaklaşık yüzde 33 artarak 225 milyar 368 milyon dolara, dış ticaret hacmi yaklaşık yüzde 28 artışla 496 milyar 723 milyon dolara yükseldi. Türkiye jeopolitik konumu ve maliyet avantajıyla küresel ticaret zincirinin en önemli halkası haline gelirken, dünyanın elektronik ürün talebindeki artış, Türkiye'nin küresel ticaret trafiğini artırıyor.

Pandemi ile küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılma, Türkiye'nin ihracatında kaldıraç etkisi yaratırken dış ticaret açığının azaltılmasında önemli bir kazanım sağladı. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre 2021'de Türkiye'nin ihracatı yaklaşık yüzde 33 artarak 225 milyar 368 milyon dolara, dış ticaret hacmi yaklaşık yüzde 28 artışla 496 milyar 723 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise ihracatın tetikleyici gücüyle yaklaşık yüzde 8 azalarak 45 milyar 987 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki değişimi fırsat olarak değerlendirerek Avrupa pazarı başta olmak üzere küresel ticaretteki yerini sağlamlaştırdığını belirten Merter Elektronik Genel Müdürü Musa Koçyiğit, "Türkiye üretim ve ihracat odaklı yeni ekonomi modeliyle dünyanın üretim üssü olma yolunda ilerliyor. Yerli üretim gücümüz imalat sanayinin gelişimini tetikliyor. Pandemide elektronik ürünlere yönelik artan ihtiyaç da küresel ticarette Türkiye'yi daha da öne çıkardı. Jeopolitik konumumuz, üretim ve yönetim gücümüz ülkemizi küresel ticarette çekim merkezi haline dönüştürdü" dedi.

TÜRKİYE'NİN JEOPPLİTİK KONUMUNU TİCARETTE AVANTAJA ÇEVİRDİLER

Pandeminin elektronik ürünlerin satış ve pazarlama faaliyetlerini genişlettiğine değinen Musa Koçyiğit, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Türkiye, yerli üretiminin yanı sıra ithalattan beslenerek de ihracatına güç katıyor. Yaklaşık 40 yıldır uydu sistemleri ve elektronik yedek parça alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak dış ticarette katma değerli ürüne odaklanarak ihracat altyapımız üzerine inşa ettiğimiz yeni birimlerimiz ve dijital yatırımlarımızla faaliyetlerimizi genişlettik. Toptan müşterilerimize özel, tüm bilgi akışının ve sürecin yönetildiği B2B elektronik iş platformumuz b2bmerter.com ile elektronik sektöründe

bir ilki gerçekleştirdik. Hepsiburada, Trendyol, n11 gibi Türkiye'nin en büyük pazaryerlerinin ana tedarik noktasındayız. Türkiye'nin en büyük elektonik toptancı şirketi olarak 5 binden fazla şirkete ürün tedarik ediyoruz. Ülkemizin jeopolitik avantajını kullanarak ithal ettiğimiz ürünlerle ihracat faaliyetlerine nitelikli bir katma değer sağladık. Dijital yatırımlarımız, katma değerli ürünlerin ön planda olduğu ticari faaliyetlerimizle Türkiye'nin ihracatına sağladığımız katkıyı daha da yukarıya taşımayı hedefliyoruz"

İHRACATTA KATMA DEĞERLİ ÜRÜN ÖNE ÇIKTI

Türkiye'nin küresel ticarette artan gücünün katma değerli ürün ihracatını daha da önemli hale getirdiğini söyleyen Musa Koçyiğit, AB ve Gümrük Birliği içinde olan 27 ülke ile gerçekleştirilen serbest ticaret anlaşmaları, ülkemizin küresel ticaretteki stratejik rolünü güçlendirdi. Ülkemizin jeopolitik konumu ve maliyet avantajının yanı sıra ihracatçı şirketlerin dijital yatırımları, Türkiye'yi bu yılki 250 milyar dolarlık ihracat hedefine daha da yaklaştırdı" diye konuştu.

ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN İHRACATINA YÖN VERİYOR

Yeni dönemdeki faaliyetleri hakkında bilgi veren Merter Elektronik Genel Müdürü Musa Koçyiğit, "İthalattan ihracata son tüketiciye kadar uzanan faaliyetlerimiz kapsamında, 7 bin metrekare kapalı alana sahip tesisimiz, 20 bini aşan ürün çeşidimiz, uzman çalışan gücümüz ve geniş araç filomuzla şirketlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek toptan dağıtım ağına sahibiz. Dijital kanallardaki tecrübemizi teknolojik altyapı yatırımlarımızla birleştirerek elektronik sektörünün ihracatına yön veriyoruz. Türkiye'nin yerli ve milli sermayesinin temsilcisi olarak ihracat faaliyetlerimizle ülkemizin istihdam gücünü artırarak daha fazla döviz girdisi sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.