Son dakika haber: Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haber: Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haber: Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın cenazesi, Rize'de toprağa verildi.

Yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın cenazesi, Rize'de toprağa verildi.

Delihasan için merkeze bağlı Muradiye Beldesi Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Delihasan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız, AK Parti İl Başkanı İshak Alim ile antrenör, hakem ve sporcular katıldı.

Delihasan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından beldedeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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