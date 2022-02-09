Son dakika haber... Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 2021'de 814 milyon lira net kar

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın 2021 yılı net dönem karı 814 milyon TL oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ??????? Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 2021'de aktiflerini bir önceki yıla kıyasla yüzde 72 artırarak 48,4 milyar TL'ye, kredi portföyünü de yüzde 84 artırarak 37,5 milyar TL'ye yükseltti.

Bankanın yıl sonu itibarıyla net dönem karı ise 814 milyon TL oldu. Geçen yıl öz kaynaklarını 4,5 milyar TL'ye çıkartan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın, yıl sonunda ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 20 civarında gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, Türkiye ekonomisine katma değer sağlama hedefiyle yıl boyunca güçlü adımlar atmayı sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2021, salgın ile mücadelede artan aşılama oranlarıyla birlikte bir toparlanma yılı oldu ve hem küresel hem de ulusal anlamda ekonomik iyileşme gerçekleşti diyebiliriz. 2021 yılında da Banka olarak, kalkınmada öncelikli sektörlerdeki yatırımlara finansman desteği sunarak yatırımcılarımızın yanında yer almaya, ürün ve hizmetlerimizle reel sektöre, üretime ve istihdama destek vermeye devam ettik. Kaynak teminimizi artırdığımız, kredi portföyümüzü büyüttüğümüz 2021 yılında operasyonel karlılığımızı da artırmayı başardık. İşletmelerimizin sermaye piyasalarından da finansman bulmalarına olanak sağlayan sermaye piyasası enstrümanları üzerinde çalıştık. Ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınması için sağladığımız katma değeri artırmaya 2022 yılında da devam edeceğiz."

"Yurt dışından kaynak temini devam etti"

Öztop, 2021 yılında da Türkiye'ye uluslararası finansman kuruluşlarından kaynak temin etmeye devam ettiklerini aktararak, "Asya Altyapı ve Yatırım Bankası ile 2019'da imzaladığımız 200 milyon dolar krediye ek olarak, 2021'de 100 milyon dolar tutarındaki bir krediyi daha ülkemize getirdik ve bu kaynakları yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanında kullandırmaya başladık. Yine ülkemizin kurulu jeotermal enerji kapasitesinin geliştirilmesinde özel sektör yatırımlarının desteklenmesi amacıyla Dünya Bankası'ndan temin edilen 150 milyon dolar tutarındaki krediyle bu alandaki yatırımları finanse etmeye başladık." değerlendirmesinde bulundu.

2020'de kayıtlı istihdamı artırmak için 316 milyon avroluk krediyi Türkiye'ye kazandırdıklarını belirten Öztop, geçen yıl AB tarafından Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı altında finanse edilen ve Dünya Bankası yönetiminde temin ettikleri 80 milyon avroluk hibeyi Türkiye'ye kazandırdıklarını bildirdi. Öztop, Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi'nden yararlanmak isteyen KOBİ ve işletmelerin büyüklüklerine göre 15 bin avro ila 300 bin avro arasında değişen tutarlarda bu hibeden yararlanabileceğini kaydetti.

Tüm kredilerde çevresel ve sosyal risk değerlendirmesi

İbrahim Öztop, Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu'na ek olarak, kurdukları 3 yeni girişim sermayesi ile beraber yönetilen fon büyüklüğünün 1,35 milyar TL'ye ulaştığını ve bu fonlar aracılığıyla hem teknoloji tabanlı girişimleri hem de orta ölçekli şirketleri sermaye yatırımıyla desteklediklerini, ayrıca sorumlu bankacılık anlayışıyla finansman büyüklüğü gözetmeksizin tüm kredilendirme faaliyetlerinde rutin karar alma süreçlerinin bir parçası olarak çevresel ve sosyal risk değerlendirmesi yaptıklarını bildirdi.

Öztop, "Etki Yönetimi Çalışma Prensipleri'ni imzalayan Türkiye'deki ilk kuruluş olduk. Banka olarak ayrıca, Türkiye'de etki yatırımı modelinin gelişmesini ve iyi işleyen bir etki yatırımı ekosisteminin oluşturulmasını amaçlayan Etki Yatırımı Danışma Kurulu'nun kurucu üyesi olarak görev alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, yatırım bankacılığı alanında da önemli projelerin içerisinde yer aldı. Banka, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda, Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne (EÜAŞ) ait ağırlıklı hidrolik enerji kaynaklı olmak üzere bazı santrallerin ve özelleştirme kapsamında olan belirli liman ve marinaların özelleştirilmesine ilişkin finansal danışmanlık hizmeti vermeye devam etti. Aynı zamanda 2021 yılı içerisinde iki halka arzda konsorsiyum lideri olarak görev alan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye'de sermaye piyasalarının gelişimi için destek sunarken, yeni ürünler geliştirmeye ilişkin çalışmalarını ivmelendirdi.