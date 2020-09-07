Son dakika haber! Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı yarın yapılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı yarın yapılacak

Son dakika haberi: Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlıklarında videokonferans yöntemiyle yarın yapılacak.

Son dakika haber! Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı yarın yapılacak
07.09.2020 22:37 | Son Güncelleme: 07.09.2020 22:41

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlıklarında videokonferans yöntemiyle yarın yapılacak.

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısı, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin başkanlıklarında videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Konsey toplantısında, Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, korona virüs salgını çerçevesinde gelişen yeni koşullarda işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alınacak. Toplantıda İkili ilişkilerin yanısıra ayrıca, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. - ANKARA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Angela Merkel Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Demet Evgar Tayanç Ayaydın Çağatay Ulusoy Ozan Çolakoğlu
Spor Jose Sosa Can Bartu Şenol Güneş Eddie Newton Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Eylül Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı yarın yapılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 22:47:13. #1.15#
title