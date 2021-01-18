Son dakika haber... Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmeler yeniden başladı
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Son dakika haber... Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmeler yeniden başladı

18.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:18
Son dakika haber... Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmeler yeniden başladı

Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usulleri"nin ele alınacağı teknik toplantının NATO karargahında başladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usulleri"nin ele alınacağı teknik toplantının NATO karargahında başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usulleri'nin ele alınacağı teknik toplantı NATO karargahında başladı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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