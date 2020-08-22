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Son dakika haber... Türkiye ile Nijerya arasındaki iş hacmi artıyor

Son dakika gelişmesine göre Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy "Türkiye ile Nijerya arasındaki ticaret hacmini başta maden, gıda ve inşaat olmak üzere her sektörde geliştireceğiz" dedi.

Son dakika haber... Türkiye ile Nijerya arasındaki iş hacmi artıyor
22.08.2020 22:52 | Son Güncelleme: 22.08.2020 23:05

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy "Türkiye ile Nijerya arasındaki ticaret hacmini başta maden, gıda ve inşaat olmak üzere her sektörde geliştireceğiz" dedi.

Ankara'da Nijer Büyükelçiliği tarafından düzenlenen toplantıya ULUSKON bünyesindeki işadamları katıldı. Toplantıda Nijerya Fedarel Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Ilyasu Audu Paragalda ve Nijerya Büyükelçiliği Müşaviri M.Y. Sani ile görüşme gerçekleştirildi. Toplantıda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı ziyarette konuşan ULUSKON Başkanı Atasoy, "Türkiye ile Nijerya arasındaki ticaret hacmini başta maden, gıda ve inşaat olmak üzere her sektörde geliştireceğiz. Nijerya'nın Afrika kıtasındaki en büyük ekonomi olduğunu belirtmek isterim. Doğal kaynakları, petrol ve doğalgaz rezervleri, genç ve kalabalık nüfusuyla Nijerya büyük bir potansiyel barındırıyor. Bu özellikler tüm dünyanın olduğu gibi Türk yatırımcıların da ilgisini çekiyor" diye konuştu.

Büyükelçi Paragalda, Türkiye'nin Nijerya'da büyük bir saygı ve statüye sahip olduğunu belirterek, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve beraberindeki heyetin Nijerya'ya göstermiş oldukları ilgiden çok mutlu olduklarını dile getirdi. Büyükelçi Paragalda, ULUSKON heyetini Nijerya'ya davet ederek, ziyaretten büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Nijerya'daki iş dünyasının ULUSKON heyetini beklediğini dile getirdi. Karşılıklı hediyelerin verilmesinden sonra toplantı sona erdi. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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