Son dakika haber: "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"
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Son dakika haber: "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"

23.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:38
Son dakika haber:

Son dakika gündem haberine göre Ülke genelinde eş zamanlı yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan 11 kişi yakalandı.

Ülke genelinde eş zamanlı yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan 11 kişi yakalandı.

Jandarma ekiplerince 30 ekip ve 153 personelle 20 noktada gerçekleştirilen "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması"nda 1543 kişi sorgulandı.

Yapılan sorgularda aranan 11 kişi yakandı.

Öte yandan 699 aracın sorgulandığı uygulamada, 15 araca toplam 15 bin 541 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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