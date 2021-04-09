Son dakika haber: Türkiye Futbol Federasyonu, 17 Nisan'da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in mayıs ayının son haftasına ertelendiğini duyurdu.
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor
Son dakika habere göre Türkiye Futbol Federasyonu, 17 Nisan'da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in mayıs ayının son haftasına ertelendiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, 17 Nisan'da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in mayıs ayının son haftasına ertelendiğini duyurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük