Son dakika haber | Türkiye fındık ihracatından 3 ayda 733,5 milyon dolar kazandı
Son dakika haberine göre Türkiye, yeni ihraç sezonunun ilk 3 ayında 733 milyon 534 bin 630 dolarlık fındık dış satımı yaptı.
Türkiye, yeni ihraç sezonunun ilk 3 ayında 733 milyon 534 bin 630 dolarlık fındık dış satımı yaptı.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül-30 Kasım döneminde 114 bin 778 ton fındık ihracatı gerçekleştirildiği bildirildi.
Bu ihracat karşılığında 733 milyon 534 bin 630 dolar döviz girdisi sağlandığı belirtilen açıklamada, dış satımın geçen sezonun aynı dönemiyle kıyaslandığında miktar bakımından yüzde 41,8, değer bakımından yüzde 32,2 arttığı kaydedildi.
Son dakika haberleri: Bakan Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1)
Son dakika haberi... Bakan Muş: "İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Muş: "Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolar, ocak-kasım döneminde 203,1 milyar dolar oldu.
AA / Tuğba Yardımcı - Ekonomi Haberleri