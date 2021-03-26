Arap dünyası, Mısır'daki tren kazası dolayısıyla taziye mesajı yayımladı
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Arap dünyası, Mısır'daki tren kazası dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel
Arap dünyası, Mısır'daki tren kazası dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

Ürdün, Irak, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Parlamentosu, Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazası nedeniyle Mısır halkına başsağlığı diledi.

Son Dakika! Mısır'da iki tren çarpıştı; kazada 32 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı
Son Dakika! Mısır'da iki tren çarpıştı; kazada 32 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı

Ürdün, Irak, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Parlamentosu, Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazası nedeniyle Mısır halkına başsağlığı diledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, yaptığı açıklamada, Suhac kentinin Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpıştığı kaza nedeniyle Mısır'a başsağlığı dileğinde bulundu.

BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan ve Başbakan Muhammed bin Raşid Al Maktum da tren kazasında hayatını kaybedenler için Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye taziye mesajı gönderdi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin yayımladığı taziye mesajında, tren kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, Mısır halkına ve hükümetine başsağlığı diledi.

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife de Mısır yönetimine ve halkına elim olay nedeniyle taziyelerini sundu.

İİT ve Arap Parlamentosundan taziye

İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin mesajında "Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, Mısır halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Arap Parlamentosu Başkanı Adil bin Abdurrahman el-Usumi de acı olaydan ötürü Mısır yönetimine ve halkına taziye dileklerini iletti.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suhac kentinin Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu en az 32 kişinin hayatını kaybettiği ve 108 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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