Son dakika haber: Türkiye'den Çad'a gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin arasında; 17 bin 600 adet koruyucu...
Son dakika haberine göre Türkiye'den Çad'a gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin arasında; 17 bin 600 adet koruyucu eldiven, yaklaşık 40 adet bin tulum, 5 bin adet oksijen maskesi ve 1 adet tam techizat ambulans bulunuyor.
18.06.2020 09:40 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:32
Türkiye'den Çad'a gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin arasında; 17 bin 600 adet koruyucu eldiven, yaklaşık 40 adet bin tulum, 5 bin adet oksijen maskesi ve 1 adet tam techizat ambulans bulunuyor. - ANKARA
Kaynak: İHA