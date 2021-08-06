Son dakika haber! Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesi için Kars'taki camilerde dua edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesi için Kars'taki camilerde dua edildi

Son dakika haber! Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesi için Kars'taki camilerde dua edildi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Türkiye'de yanan ormanların yeşillendirilmesi amacıyla fidan bağışı kampanyası başlatılan Kars'ta, ülkede devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için tüm camilerde dua okundu.

Türkiye'de yanan ormanların yeşillendirilmesi amacıyla fidan bağışı kampanyası başlatılan Kars'ta, ülkede devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için tüm camilerde dua okundu.

Yaklaşık 10 gündür ülkede devam eden orman yangınlarının bir an önce söndürülmesini isteyen Karslılar, kentteki camilerde cuma namazı öncesi dua etti.

Fethiye Camisi'nde dua eden İl Müftüsü Yusuf Eviş, ülke genelinde etkili olan yangın ve sel felaketleri nedeniyle tüm camilerde dua okunduğunu ifade ederek, "Van'da, Artvin'de sel felaketleriyle uğraşılırken Ege ve Akdeniz'de yangın felaketleri meydana geldi. Yangınların büyük kısmı kontrol altına alındı." dedi.

Müftülük ve din görevlileri olarak yanan ormanlar için vatandaşlarla camilerde dua edip fidan bağışı kampanyası başlattıklarını anlatan Eviş, ilk olarak kendilerinin bin fidan bağışladığını söyledi.

Eviş, "Din görevlisi gönüllü arkadaşlar var, bağışlanan fidanları orman yangınlarının olduğu alanlara dikecekler. Cemaatimizle ilerleyen günlerde de kampanya düzenleyeceğiz inşallah. Vatandaşlarımızın bağışladığı fidanları da yanan ormanlık alanlarda toprakla buluşturacağız. Allah'ın izniyle ülke olarak her şeyin üstesinden geliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2)
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2)
Türkiye'de 24 bin 297 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 24 bin 297 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Varank Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Deniz Akkaya Gülben Ergen Bergüzar Korel
Spor Metin Oktay Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesi için Kars'taki camilerde dua edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 14:07:31. #1.15#

title