Son dakika haber! Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin...
Son dakika haberlerine göre Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 39 oldu.
19.08.2020 20:37 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:52
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 39 oldu. Bugün 87 bin 223 test yapılırken, bin 303 yeni vaka tanısı konuldu, 1002 kişi ise iyileşti. - ANKARA
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Kaynak: İHA