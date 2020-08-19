Son dakika haber! Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin... Son dakika haberlerine göre Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 39 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 39 oldu. Bugün 87 bin 223 test yapılırken, bin 303 yeni vaka tanısı konuldu, 1002 kişi ise iyileşti. - ANKARA Kaynak: İHA