Son dakika haber! Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin... Son dakika gelişmesine göre Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 80 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 80 oldu. Bugün 92 bin 227 test yapılırken, bin 203 yeni vaka tanısı konuldu, 772 kişi ise iyileşti. - ANKARA Kaynak: İHA