Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 827 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka...
Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye'de son 24 saatte 827 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 164 bin 769, can kaybı 4 bin 563 oldu.
01.06.2020 19:57 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:57
Türkiye'de son 24 saatte 827 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 164 bin 769, can kaybı 4 bin 563 oldu.
Kaynak: AA