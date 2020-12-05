Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 903 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti.
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Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 903 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti.

05.12.2020 19:09 | Son Güncelleme: 05.12.2020 19:12
Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 903 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberler... Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 903 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 903 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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