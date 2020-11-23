Son dakika haber | Türkiye'de son 24 saatte 161 bin 125 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 713 kişiye hastalık tanısı konuldu, 153 kişi hayatını kaybetti.
23.11.2020 20:03 | Son Güncelleme: 23.11.2020 20:06
Son dakika haberleri: Türkiye'de son 24 saatte 161 bin 125 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 713 kişiye hastalık tanısı konuldu, 153 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 161 bin 125 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 713 kişiye hastalık tanısı konuldu, 153 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş