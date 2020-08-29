Son dakika haber: Türkiye'de son 24 saatte 1549 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 39 kişi hayatını kaybetti, toplam...
Son dakika gelişmesine göre Türkiye'de son 24 saatte 1549 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 39 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 267 bin 64, can kaybı 6 bin 284 oldu.
29.08.2020 19:41 | Son Güncelleme: 29.08.2020 19:41
Türkiye'de son 24 saatte 1549 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 39 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 267 bin 64, can kaybı 6 bin 284 oldu.
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Kaynak: AA