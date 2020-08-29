Son dakika haber: Türkiye'de son 24 saatte 1549 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 39 kişi hayatını kaybetti, toplam... Son dakika gelişmesine göre Türkiye'de son 24 saatte 1549 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 39 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 267 bin 64, can kaybı 6 bin 284 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1549 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 39 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 267 bin 64, can kaybı 6 bin 284 oldu. Kaynak: AA