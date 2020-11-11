Son dakika haber: Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 989 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 86 kişi hayatını kaybetti.
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Son dakika haber: Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 989 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 86 kişi hayatını kaybetti.

11.11.2020 19:45 | Son Güncelleme: 11.11.2020 19:48
Son dakika haber: Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 989 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 86 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 989 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 86 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 989 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 86 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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