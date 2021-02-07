Son dakika haber: Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.
07.02.2021 20:09 | Son Güncelleme: 07.02.2021 20:12
Bir son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz