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Son dakika haber! Türkiye'de Kovid-19'dan 191 bin 883 kişi iyileşti

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye'de son 24 saatte 1003 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 210 bin 965, can kaybı 5 bin 323 oldu.

Son dakika haber! Türkiye'de Kovid-19'dan 191 bin 883 kişi iyileşti
10.07.2020 20:17 | Son Güncelleme: 10.07.2020 20:20

Türkiye'de son 24 saatte 1003 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 210 bin 965, can kaybı 5 bin 323 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 48 bin 787 test yapıldı, 1003 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1493 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 881 bin 410, vaka sayısı 210 bin 965, vefat sayısı 5 bin 323 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1182, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 402, toplam iyileşen hasta sayısı ise 191 bin 883 oldu.

"Yeni tanı konan hasta sayısında düşüş devam ediyor"

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziran'da başlayan düşüş devam ediyor. 1000'in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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