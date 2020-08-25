Son dakika haber! Türkiye'de korona virüsten 24 kişi daha hayatını kaybetti Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 163 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 163 oldu. Bugün 98 bin 231 test yapılırken, bin 502 yeni vaka tanısı konuldu, 887 kişi ise iyileşti. (İHA) Kaynak: İHA