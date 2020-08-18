Son dakika haber: Türkiye'de korona virüsten 20 kişi daha hayatını kaybetti Son dakika gündem haberi: Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 16 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 16 oldu. Bugün 82 bin 318 test yapılırken, bin 263 yeni vaka tanısı konuldu, 942 kişi ise iyileşti. (İHA) Kaynak: İHA