Son dakika haber: Türkiye'de korona virüsten 20 kişi daha hayatını kaybetti
Son dakika gündem haberi: Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 16 oldu.
18.08.2020 19:42 | Son Güncelleme: 18.08.2020 20:07
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 16 oldu. Bugün 82 bin 318 test yapılırken, bin 263 yeni vaka tanısı konuldu, 942 kişi ise iyileşti.
(İHA)
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Kaynak: İHA