Ülkemizde iş kazaları sonucu ölümler yarı yarıya düştü

Ülkemizde iş kazaları sonucu ölümler yarı yarıya düştü Ülkemizde İş kazaları sonucu ölümlerde yüzde 41.

Ülkemizde iş kazaları sonucu ölümler yarı yarıya düştü

Ülkemizde İş kazaları sonucu ölümlerde yüzde 41.3'lük azalma gerçekleşirken maden kazalarında yaşanan ölümler ise binde 88'lerden 35'lere geriledi

SİVAS - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, yasal düzenlemeler, alınan tedbirler, denetimler ve eğitim programları ile ülkemizdeki iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu gerçekleşen ölümlerin önemli oranda azaldığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya bir dizi programlara katılmak üzere Sivas'a geldi. Sivas Valiliğini ziyaret eden Uzunkaya'yı afet bölgesinde bulunan Vali Salih Ayhan adına Varı Vekili Yeliz Yıldızhan karşıladı.

Ölüm oranı Covid'ten yüksek

Uzunkaya burada İhlas Haber Ajansının sorularını yanıtladı. İş sağlığı ve güvenliği alanında alınan mesafeye değinen Uzunkaya "İş sağlığı ve güvenliği ülkemizin de tüm ülkelerinde Dünyanın da gündem maddesidir. Malumunuz Covid'te 2 yılı neredeyse geride bırakacağız. Bu süreçte 4 milyon 488 bin insan hayatını kaybetti. Bu sebeple Dünya'da pandemik süreç ilan edildi. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili de her yıl 2 milyon 780 binin üzerinde insan hayatını kaybediyor. Covid'te bir yılda kaybedilende daha fazla insanı iş kazaları ve meslek hastalıklarında kaybediyoruz. Oysaki iş kazalarının yüzde 98'ine mani olmak mümkün. Meslek hastalıklarının ise yüzde 100'ünü engellememiz mümkün." dedi.

Ölümlerde ciddi düşüş

Uzunkaya, iş kazaları ve meslek hastalıklarının neden olduğu ölümlerin azaldığını belirtip, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm sivil toplum örgütlerimizle, çalışanlarımızla, işverenlerimizle iş birliği halinde, özellikle 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Güvenliği ve Sağlığı kanunu sonrasında gerçekten çalışma hayatımızda, iş sağlığı ve güvenliği disiplini, kurallara daha fazla uyma noktasındaki hassasiyetlerimiz neticesinde, ölümlü kazalarımız oranında yüzde 41.3'lük bir iyileşme ve başarıdan bahsedebiliriz. Madenlerimizde en fazla ölümlerin yaşandığı 2000'li yıllarda binde 88 olan ölümlü iş kazalarının binde 35'lerin altına düşmüş olması, elbette çalışıldığında ve gayret gösterildiğinde mesafe kat ettiğimizin habercisidir" dedi.

"İş sağlığı ve güvenliği çalışandan önce işvereni korur"

Genel Müdür Uzunkaya, iş sağlığı ve güvenliğinin çalışandan çok işvereni koruduğunun altını çizip, "İş sağlığı güvenliği sadece çalışanı korumaz. Önce işvereni korur, işi korur. Sonra çalışanı, sonra devleti ve milleti korur. Çünkü sağlıklı üretimi gerçekleştirebilmek için sağlıklı çalışanlara ihtiyaç vardır. Onun için biz iş sağlığı ve güvenliğinden, ölümle kazaların olmayışını veya meslek hastalığının olmayışı, çalışanın iyilik halinin korunmasını, hatta motivasyonunun en iyi hale getirilerek işi ile barışık, işinin gereğini yerine getirmesi ile mümkündür" dedi.

"İş sağlığı ve güvenliği birinci gündem maddesi olmalı"

Uzun kaya iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu ölümlerin daha da azaltılabilmesi için iş sağlığı ve güvenliğinin birinci gündem maddemiz haline gelmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi. "Hedefimiz şudur ve açıktır. İş sağlığı ve güvenliğinde başarılı olacaksak ülkenin tüm bireylerinin iş sağlığı ve güvenliğine inanması gerekir. Herkesin konuya sahip çıkması gerekir. İster kamuda olsun ister özel sektörde olsun. Bir iş yerinde yapılan toplantıların birinci gündem maddesi iş sağlığı ve güvenliği olmalı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden