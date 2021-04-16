Son dakika haber | Türkiye'de 63 bin 82 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 289 kişi yaşamını yitirdi
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Son dakika haber | Türkiye'de 63 bin 82 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 289 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika haber | Türkiye'de 63 bin 82 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 289 kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Sağlık

Son dakika sağlık haberi: Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 320 bin 78 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 289 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 915 oldu.

Son 24 saatte 56 bin 510 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550'ye yükseldi.

Test sayısı 43 milyon 148 bin 200'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 150 bin 39, vefat sayısı 35 bin 320, ağır hasta sayısı 3 bin 205 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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