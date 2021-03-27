Son dakika haber! Türkiye'de 30 bin 21 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 151 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Türkiye'de 30 bin 21 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 151 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Sağlık
Son dakika haber! Türkiye'de 30 bin 21 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 151 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 21 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 151 kişi hayatını kaybettiTürkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

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Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 21 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 151 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 223 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 21 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 151 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1281 oldu.

Son 24 saatte 18 bin 892 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 939 bin 929'a yükseldi. Test sayısı 37 milyon 657 bin 127'ye ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 179 bin 115, vefat sayısı 30 bin 923, ağır hasta sayısı 1886 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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