Son dakika haber: Türkiye Bilişim Derneğinden Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne ödül
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Son dakika haber: Türkiye Bilişim Derneğinden Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne ödül

24.12.2020 08:09 | Son Güncelleme: 24.12.2020 08:14
Son dakika haber: Türkiye Bilişim Derneğinden Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne ödül

Son dakika haberi... Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye Bilişim Derneği, 2020 Prof. Dr. Aydın Köksal ödüllerinden "Bilgisayar Mühendisliği Akademik Öğretim Ödülü" aldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye Bilişim Derneği, 2020 Prof. Dr. Aydın Köksal ödüllerinden "Bilgisayar Mühendisliği Akademik Öğretim Ödülü" aldı.

1971'de kurulan Türkiye Bilişim Derneği (TBD), kurucu başkanı Prof. Dr. Aydın Köksal adına son yıllarda geleneksel olarak her yıl bilimsel yarışmalar düzenleyerek alanında ödüller vermekte.

280'den fazla yayını bulunan ve İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca bilen Prof. Dr. Aydın Köksal, yabancı dille eğitimin ulusal dilleri bitirdiğine inandığı için Türkçe eğitime çok fazla önem veren bir bilim adamıdır. Bu bağlamda Köksal, kurucusu olduğu TBD ve "Bilişim" in de dahil olduğu süreçlerde 2 bin 500 bilimsel sözcüğü Türkçe'ye kazandırmıştır. Bu kapsamda "Türkçe" eğitim yapan üniversitelerin katıldığı ve 2020 yılında gerçekleştirilen Prof. Dr. Aydın Köksal Bilim Ödülleri; "Bilgisayar Mühendisliği Bilim Ödülü, Özgün Yerli Yazılım Ödülü, Yazılım Dışsatım Ödülü ve Bilgisayar Mühendisliği Akademik Öğretim Ödülü" olmak üzere dört kategoride verildi. Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2020 yılında bu ödüllerden Bilgisayar Mühendisliği Akademik Öğretim Ödülünü alarak başarı gösterdi.

Ödül törenine online olarak katılan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü adına konuşma yapan Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Baran konuşmasında öncelikle Prof. Dr. Aydın Köksal'a, aracılık eden TBD'ye ve kendilerine bölüm olarak desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Akın Leven'te ve üniversite yönetimine teşekkür ederek başladı. Daha sonra bölüm öğretim üyeleri ve elemanları, öğrencileri ve ders müfredatları hakkında bilgiler vererek bölümün misyon ve vizyonu hakkında bilgiler verdi. - ERZİNCAN

Son dakika haber: Türkiye Bilişim Derneğinden Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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