Son dakika haber: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika haber: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haber: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin, "Katil veya katillerin bir an önce yakalanarak adalete teslim edileceğine, hukuken mümkün olan en ağır cezaların uygulanacağına inanıyoruz.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin, "Katil veya katillerin bir an önce yakalanarak adalete teslim edileceğine, hukuken mümkün olan en ağır cezaların uygulanacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Barolar Birliğinden yapılan açıklamada Feyzioğlu, Konya'nın Meram ilçesindeki olayın vahim olduğunu belirterek, yaşamını yitiren Dedeoğulları ailesinin yakınlarına başsağlığı diledi.

"Katil veya katillerin bir an önce yakalanarak adalete teslim edileceğine, hukuken mümkün olan en ağır cezaların uygulanacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Feyzioğlu, basında ve sosyal medyada çıkan bazı haberlerde ifade edildiği üzere, katledilen ailenin önceki günlerde can güvenliklerinin tehlikede olması sebebiyle yetkili makamlardan yardım isteyip istemedikleri konusunda bilgilendirme yapılması gerektiğini vurguladı.

Aileye yönelik bir tehdidin yetkililer tarafından önceden bilinip bilinmediğinin araştırılması, adli ve idari soruşturmalar yoluyla varsa sorumlular hakkında gereğinin yapılması gerektiğini aktaran Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Yetkili makamların açıklamalarına göre olayın sebebi iki aile arasında yıllar önce başlayan bir uyuşmazlıktır. Ancak katliamın arkasında etnik kimlik veya başka bir ideolojik sebebin bulunup bulunmadığı konusu ayrıntılı olarak incelenmelidir. Sonuçlar kamuoyuyla gerekçeleriyle birlikte bir an önce paylaşılmalıdır. Yeterli ve çok boyutlu araştırmalar yapılmadan sonuca ulaşan aceleci açıklamalardan kaçınılmalıdır. Provokasyonları önlemenin yolu konunun her açıdan soruşturulacağı konusunda güvence vermek ve en önemli kamu yönetimi ilkelerinden olan şeffaflığı hayata geçirmektir. Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezimiz, Konya Baromuzla birlikte süreci yakından takip edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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Son dakika haber: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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