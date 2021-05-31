Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu - Mikayıl Cabbarov (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu - Mikayıl Cabbarov (2)

Anadolu Ajansı - Haberler | Ekonomi

Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin yapıcı olacağını inandığını belirterek, "Kardeş ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin daha da güçlenmesine vesile olacaktır.

Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin yapıcı olacağını inandığını belirterek, "Kardeş ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin daha da güçlenmesine vesile olacaktır." ifadesini kullandı.

Cabbarov, çevrim içi olarak gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte atacağı adımların iki taraflı ilişkilerin stratejik olarak daha da gelişmesi ve güçlendirilmesi yönünde önemli rol oynayacağını söyledi.

Türkiye-Azerbaycan dostluğunun ve kardeşliğinin bugün en yüksek seviyede olduğuna dikkati çeken Cabbarov, şunları kaydetti:

"Biz bütün meselelerde her zaman birbirimizin yanındayız. İçtenlikle diyebilirim ki dünyada birbirine Azerbaycan ve Türkiye kadar yakın olan ülkeler yok. Şüphesiz ki bütün bunlar devlet başkanlarımızın siyasi iradesi, dostluk, kardeşlik ilişkileri ve bu kapsamdaki uygulamaları neticesinde mümkün olmuştur."

Cabbarov, iki ülkenin karşılıklı iş birliğinde ticaretin önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, "Pandemi dönemine rağmen, Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ticaret artmaya devam ediyor. İnanıyorum ki hayata geçireceğimiz çalışmalar ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nın 1 Mart tarihinde yürürlüğe girmesi ticari ilişkilerimizin artmasına yardımcı olacak." diye konuştu.

Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin yapıcı olacağını belirten Cabbarov, "Kardeş ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin daha da güçlenmesine vesile olacaktır." ifadesini kullandı.

Cabbarov, hedefin iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması olduğunu belirterek, "Ne kadar çok Azerbaycan iş adamı, Azerbaycan şirketi Türkiye'de yatırım yaparsa ve ne kadar çok Türk şirketi de Azerbaycan'da yatırım yaparsa ticari ilişkilerimiz o kadar çok olumlu etki gösterecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu - Mikayıl Cabbarov (2)
Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu - Mikayıl Cabbarov (2)
Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu - Mikayıl Cabbarov (2)
Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu - Mikayıl Cabbarov (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek
Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek
Sezonun ilk kirazları 'açık artırma' ile satıldı! Tarlada 10, markette 30 TL
Sezonun ilk kirazları "açık artırma" ile satıldı! Tarlada 10, markette 30 TL
Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü
Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Adnan Menderes Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Alişan Hadise Oğuzhan Koç Burak Sergen
Spor Ali Koç Arda Turan Şenol Güneş Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu - Mikayıl Cabbarov (2) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 16:47:31. #1.14#

title