Son dakika haber: Türkevleri mahallesi ve Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
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Son dakika haber: Türkevleri mahallesi ve Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Anadolu Ajansı / Sinan Sarıyar - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Yanan ormanlık alan Güvenlik güçlerinin mahalleyi boşaltması Evcil hayvanların kurtarılması Sağlık personelinin işçiyi götürmesi Termik santrali Santralde çalışan işçiler Kıyıda bekleyen çıkarma gemisi Türkevleri mahallesi ve Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangını söndürme çalışmaları...

Yanan ormanlık alan

Güvenlik güçlerinin mahalleyi boşaltması

Evcil hayvanların kurtarılması

Sağlık personelinin işçiyi götürmesi

Termik santrali

Santralde çalışan işçiler

Kıyıda bekleyen çıkarma gemisi Türkevleri mahallesi ve Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

MUĞLA - Türkevleri mahallesi ve Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haber: Türkevleri mahallesi ve Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Son dakika haber: Türkevleri mahallesi ve Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Son dakika haber: Türkevleri mahallesi ve Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Son dakika haber: Türkevleri mahallesi ve Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Sarıyar

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