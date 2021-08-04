Son dakika haber: Türkevleri mahallesi ve Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Son dakika haber... Yanan ormanlık alan Güvenlik güçlerinin mahalleyi boşaltması Evcil hayvanların kurtarılması Sağlık personelinin işçiyi götürmesi Termik santrali Santralde çalışan işçiler Kıyıda bekleyen çıkarma gemisi Türkevleri mahallesi ve Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangını söndürme çalışmaları...
Yanan ormanlık alan
Güvenlik güçlerinin mahalleyi boşaltması
Evcil hayvanların kurtarılması
Sağlık personelinin işçiyi götürmesi
Termik santrali
Santralde çalışan işçiler
Kıyıda bekleyen çıkarma gemisi Türkevleri mahallesi ve Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
MUĞLA - Türkevleri mahallesi ve Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Sarıyar