Son dakika haber... Turkcell'den veri merkezlerine 2 milyar liralık yatırım

Son dakika haberler: Kamu kuruluşlarının ve özel sektör şirketlerinin verilerini kendilerine emanet ettiğini söyleyen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, Türkiye'nin en büyük veri işletmecisi olduklarını dile getirdi.

Kamu kuruluşlarının ve özel sektör şirketlerinin verilerini kendilerine emanet ettiğini söyleyen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, Türkiye'nin en büyük veri işletmecisi olduklarını dile getirdi. 600'den fazla kuruma hizmet verdiklerini vurgulayan Özata, 7 gün 24 saat uzaktan veri merkezi yönetme imkanı sunduklarını ve yeni nesil veri merkezlerine 2 milyar liralık yatırım yaptıklarını dile getirdi.

Veri saklama süreçlerine 2 milyar liradan fazla yatırım yapan Turkcell'in aralarında Ankara'daki Türkiye'nin en büyük veri merkezi de dahil olmak üzere 7 ayrı veri merkezi bulunuyor. Dijital İş Servisleri şirketiyle, kurumlara verilerini zaman ve mekandan bağımsız olarak uzaktan yönetebilme imkanı sunan şirket, ayrıca iş sürekliliği ve yedekleme servislerinde de 7 gün 24 saat kesintisiz destek sağlıyor.

Veri merkezleri ile kurumların verilerini güvenle korumanın yanı sıra bulut üzerinden altyapı ve iş uygulamaları servisleri, güvenlik hizmetleri ve büyük veri servisleri gibi hizmetler de sunuyor. Ayrıca olağan dışı durumlarda da artırılmış gerçeklik teknolojisini devreye sokan Turkcell, kurumlara uzaktan müdahale imkanı da tanıyor. Bu sayede alanında uzman mühendisler olası sorunları uzaktan bağlantı ile tespit ederek kısa sürede çözüme ulaştırıyor.

'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın' prensibiyle çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, veri saklamaya yönelik bilgi vererek, bu alandaki faaliyetlerini anlattı.

Dünya standartlarındaki veri merkezleriyle verileri güvenle sakladıklarını aktaran Özata, "Türkiye'nin en büyük kurumsal firmalarının ve kamu kuruluşlarının da yer aldığı bin 600'den fazla firmaya hizmet veriyoruz" diye konuştu.

"YATIRIMLARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ"

28 Ocak Veri Koruma Günü'ne özel açıklamalarda da bulunan Özata, şöyle konuştu:

"Evden çalışma düzenine geçmemizle birlikte veri merkezleri, şirketlerin bir numaralı önceliği haline geldi. Dijital dünyanın kalbi diye tabir ettiğimiz veri merkezlerimizde Turkcell olarak gerekli tüm önlemleri önceden almış olmamız bugün şirketlerimize kesintisiz hizmet sunmamızda çok önemli bir rol oynuyor. Sanal veri merkezi olarak isimlendirdiğimiz bulut altyapı hizmetimiz ile müşterilerimize nerede olurlarsa olsunlar ister evlerinden ister dünyanın herhangi bir noktasından verisini yönetebilme imkanı sunuyoruz. Aralarında özel şirketlerin ve kamu kurumlarının da bulunduğu bin 600 firmanın verileri bize emanet. Sunduğumuz kaliteli ve kesintisiz hizmetin yanı sıra 7 gün 24 saat destek vererek de farkımızı ortaya koyuyoruz. Bununla kurumlara sunduğumuz özel koruma çözümlerimiz ve yüzden fazla siber güvenlik uzmanımızla kesintisiz hizmet sağlıyoruz. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın diye yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Turkcell'in yeni nesil veri merkezleri Tier III uluslararası sertifikasyonlarına sahip. Şirketin bulut güvenliği Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından belirlenen bulut güvenlik standardı ISO/IEC 27017 güvencesiyle hizmet veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı