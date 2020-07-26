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Son dakika haber | Türk zeytinyağının kalitesini dünyaya ispatladılar

Gelen son dakika haberine göre MANİSA (İHA) – Manisa'nın Akhisar ilçesinde uzun yıllardır zeytinyağı üreten ve son 4 yılda Japonya, İtalya, İngiltere ve İsrail'de katıldığı uluslar arası yarışmalarda elde ettiği şampiyonluklarla dikkat çeken Gizem Yağ işletmesi, Türk zeytinyağının kalitesini dünyaya ispatladı.

Son dakika haber | Türk zeytinyağının kalitesini dünyaya ispatladılar
26.07.2020 12:00 | Son Güncelleme: 26.07.2020 12:05

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Akhisar ilçesinde uzun yıllardır zeytinyağı üreten ve son 4 yılda Japonya, İtalya, İngiltere ve İsrail'de katıldığı uluslar arası yarışmalarda elde ettiği şampiyonluklarla dikkat çeken Gizem Yağ işletmesi, Türk zeytinyağının kalitesini dünyaya ispatladı. Zeytinyağı seçiminde vatandaşlara tavsiyelerde bulunan işletme sahibi Tuncay Bilen, "Kokladığınızda taze meyve ve taze çimen kokularını çağrıştıran bir koku alıyorsanız, o zeytinyağını tercih edin" dedi.

Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı üretiminde en önemli merkezlerden biri olan, 15 milyon üzerindeki ağaç varlığıyla sofralık zeytin üretiminde ilk sırada yer alan Akhisar'da, 19 yıldan bu yana zeytinyağı üretimi yapan Gizem Yağ işletmesi, uluslar arası yarışmalarda Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor. Başarılı işletme, son olarak Japonya'da bu yıl düzenlenen Japan OliveOil Prize (JOOP) 2020 yarışmasında altın ve gümüş olarak iki madalya, İtalya'nın Palmi şehrinde düzenlenen EVO International OliveOilContest 2020 yarışmasında 'Sızma Zeytinyağı' kategorisinde altın madalya ve İsrail'de düzenlenen Terraolivo IOOC 2020 yarışmasından Grand Prestij Gold ödülünü kazandı. Türkiye'de üretilen kaliteli zeytinyağının dünyada tanıtılmaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Gizem Zeytinyağı İşletmecisi Tuncay Bilen, "Türk zeytinyağını uluslararası platformlarda kendi imkanlarımız ile tanıtmaya çalışıyoruz. Biz son 4 yılda dünyanın birçok ülkesindeki yarışmalara katıldık. Bu yıl Japonya, İtalya, İngiltere ve İsrail'deki katıldığımız yarışmalardan sonuçlar geldi. Hepsinden de altın madalya kazandık. Arjantin'deki yarışmanın sonuçlarını bekliyoruz" dedi.

"Üretim konusunda çok hassas ve titiz davranıyoruz"

Sağlıklı yaşam bilincinin artmasıyla Türkiye'deki zeytinyağına olan ilginin arttığını ifade eden Bilen, "Sağlıklı ve lezzetli zeytinyağının en önemli unsurlarından birinin kaliteli üretim olduğunu söyleyebiliriz. Son teknoloji makinalarımız ile erken hasat ve soğuk sıkım üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz zeytinyağını güneş görmeyen, belirli ısı altında krom tanklarda koruyoruz. Üretim konusunda çok hassas ve titiz davranıyoruz" dedi.

Kaliteli zeytinyağının püf noktalarını açıkladı

Zeytinyağının kalitesinin en belirgin özelliklerinin kokusu, tadı ve rengi olduğuna vurgu yapan Bilen, "Vatandaşlarımız zeytinyağı alırken öncelikle üretim tekniğinin soğuk sıkım olmasına özen gösterebilir. Markası ve etiketi olan ürünleri tercih edilmeli, bu ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylıdır. Koku ve tat zeytinyağının kalitesinin anlaşılması açısından önemli bir faktördür. Kokladığınızda taze meyve ve taze çimen kokularını çağrıştıran bir koku alıyorsanız, o zeytinyağını tercih edin. Zeytinyağını tattığınızda dilinizin yanlarında ve boğazınızda yakıcılık hissi almanız gerekir, bu yakıcılığın asitle ilgisi yoktur. Renk, zeytinyağı seçiminde çoğu zaman yanıltıcı olabilir, erken hasat zeytinyağı yeşil renkte olur, fakat sonraki dönemlerde üretilen zeytinyağları sarı renge dönebilir. Bu yüzden renk faktörü tek başına belirleyici değildir" diye konuştu.

"Akhisar Ticaret Borsamız yarışmalarda bize sahip çıkmıyor"

Tüm bu yarışmalara kendi imkanları ile katıldıklarını ifade eden Bilen, "Ben 7 yıldan beri yarışmalara katılıyorum. Üç yıl yurtiçinde dört yıldır yurtdışında, Akhisar'ı Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağının başkenti olduğumuzu her platformda dile getiriyoruz. Biz zeytinyağı üreticileri olarak çok yalnız kalıyoruz. Edremit, Ayvalık ve Burhaniye ticaret borsaları yarışmaya katılan üyelerini teşvik etmek adına masraflarını karşılıyor. Yurtdışı masrafları birtakım zorluklar çıkarabiliyor. Akhisar Ticaret Borsamız bu konuda bize sahip çıkmıyor. Bu yarışmalara tüm sektördeki arkadaşlarımızın tamamının katılmasını isterim. Bizler kendi imkanlarımızla bunları başardık. Japonya'daki yarışmada İtalya birinci olurken, Türkiye ikinci oldu. Bizler ne kadar çok katılırsak, ne kadar bilinçli iş yaparsak yurt dışında kendimizi o kadar tanıtma imkanımız olur" dedi. - MANİSA

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%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları

Kaynak: İHA

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