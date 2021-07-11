Son dakika haber: 'Türk Yıldızları' Kayseri semalarında görsel şölen yaşattı

Bir son dakika haberine göre 'Türk Yıldızları' Kayseri semalarında görsel şölen yaşattı Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Kayseri semalarında izleyenlere görsel şölen yaşattı.

'Türk Yıldızları' Kayseri semalarında görsel şölen yaşattı

KAYSERİ - Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Kayseri semalarında izleyenlere görsel şölen yaşattı.

Kayseri'de gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları, gökyüzüne ay yıldız çizerek, şehrin farklı noktalarında kareografi uçuşları gerçekleştirdi. Türk Yıldızları'nı vatandaşlar da büyük ilgi ile izledi. Cumhuriyet Meydanı'nda gösteriyi izleyen Kadriye Akkar, "Çok mutluyuz. Bu tür aktiviteler bizi gururlandırıyor. Türkiye'nin pilotlarının ve hava üslerinin bu kadar başarılı olması bizi çok gururlandırıyor" dedi.

Gösteriyi izleyen Özge Akkar ise, "Biz denk geldiğimiz için çok şanslıyız. Özellikle oğlum böyle bir gösteriye denk geldiği için çok sevindik. Türk askerini ve Türk pilotlarını kutluyorum. İnsanı gururlandırıyorlar. Göğsümüzü kabarttılar. Tebrik ediyorum. Bu imkanı da bize sundukları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kan