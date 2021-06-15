Son dakika haber! "Türk Yıldızları" Amasya semalarında selamlama uçuşu yaptı
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Son dakika haber! "Türk Yıldızları" Amasya semalarında selamlama uçuşu yaptı

Son dakika haber! 'Türk Yıldızları' Amasya semalarında selamlama uçuşu yaptı
Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Amasya'da selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Amasya'da selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Amasya Valiliği ve Amasya Belediyesi tarafından düzenlenen, bu yıl Amasya Tamimi'nin yayınlanışının 102. yıl dönümünün de kutlandığı, 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, 7 uçaktan oluşan tim, selamlama uçuşunda Amasya semalarına ay yıldız çizdi.

Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Son dakika haber! 'Türk Yıldızları' Amasya semalarında selamlama uçuşu yaptı
Son dakika haber! 'Türk Yıldızları' Amasya semalarında selamlama uçuşu yaptı
Son dakika haber! 'Türk Yıldızları' Amasya semalarında selamlama uçuşu yaptı
Son dakika haber! 'Türk Yıldızları' Amasya semalarında selamlama uçuşu yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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