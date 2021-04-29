Son dakika haber... Türk ve Suriyeli aileler, yöresel yemeklerini birbirlerine ikram ederek "dostluk sofrası" kuracak

Son dakika haberi: Suriye'deki çatışmaların 10. yılında Kızılayın yardım eli uzattığı Suriyelilerden Khawtar Fansa ve ailesi ile Ali ve Suzan Arıkan çifti hazırladıkları yöresel yemekleri iftarda birbirlerine ikram edecek.

Suriye'deki çatışmaların 10. yılında Kızılayın yardım eli uzattığı Suriyelilerden Khawtar Fansa ve ailesi ile Ali ve Suzan Arıkan çifti hazırladıkları yöresel yemekleri iftarda birbirlerine ikram edecek.

Fansa ve Arıkan aileleri Kızılay Toplum Merkezi'nde bir araya geldi. Suriyeli aile bayramlarda geleneksel yaptıkları "Şakiriye" yemeğini hazırlarken, Arıkan ailesi fırında tavuk baget pişirdi.

İki aile "dostluk sofrası" kurmak için hazırladıkları yemekleri iftarda birbirlerine ikram edecek.

"Birlikte uyumla yaşama durumumuzu pekiştirmiş olacağız"

Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi Yöneticisi Ece Yılmaztürk, ramazanda böyle bir projede bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Birlikte uyumla yaşama durumumuzu pekiştirmiş olacağız. Türk Kızılay mutfak atölyesinde güzel bir gün geçireceğiz." dedi.

Suriyeli aile Khawtar Fansa da "Şakiriye"nin yöresel yemeklerini olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu projeden dolayı çok mutluyuz. Türklerle yemek yapmak güzel. Türk yemeklerini çok seviyoruz. İnşallah bizim yemeğimizi de severler. Türklerle aramız çok iyi. Çok Türk arkadaşım var. Gerçekten çok iyiler, bize çok faydaları oldu. Allah hepsinden razı olsun."

Ali Arıkan ise Suriyeli aileyle beraber iftar yapacaklarını dile getirerek, "Oturduğumuz yerde çok Suriyeli aile var. Görüştüğümüz arkadaşlarımız var. Hepsiyle iç içe yaşıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe