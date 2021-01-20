Son dakika haber | Türk ve Kazak İş Adamları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına Cem Ciritci seçildi
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Son dakika haber | Türk ve Kazak İş Adamları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına Cem Ciritci seçildi

20.01.2021 20:33 | Son Güncelleme: 20.01.2021 20:36
Son dakika haber | Türk ve Kazak İş Adamları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına Cem Ciritci seçildi

Son dakika gelişmesine göre NUR Türk ve Kazak İş Adamları Birliğinin (TÜKİB) yeni yönetim kurulu başkanı Cem Ciritci oldu.

NUR Türk ve Kazak İş Adamları Birliğinin (TÜKİB) yeni yönetim kurulu başkanı Cem Ciritci oldu.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen TÜKİB Olağan Genel Kurul Toplantısında, Birliğin yeni yönetim kurulu üyeleri ile başkanı seçildi.

Kurul üyeleri arasında yapılan oylama sonucu Cem Ciritci, TÜKİB'in yeni yönetim kurulu başkanı seçildi.

Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, toplantıda yaptığı konuşmada, "Yeni dönem TÜKİB için Kazakistan'daki Türk iş ve yatırım dünyasının potansiyelini yansıtacağı bir dönem olacak." dedi.

Toplantıya video konferans yoluyla katılan eski TÜKİB Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Develioğlu, birliğin 5 yıl içinde kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir sivil toplum örgütü haline geldiğini belirterek, yeni yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.

TÜKİB, 2016'da Türk ve Kazak iş adamlarını bir araya getirme amacıyla kurulmuştu. ???????

Kazakistan'daki Türk sermayesinin yüzde 90'ı TÜKİB çatısı altında temsil ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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