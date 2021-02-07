Son dakika haber... Türk ve Azerbaycan askerlerine Kış-2021 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında "Statik Atlayış Eğitimi" verildi
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Son dakika haber... Türk ve Azerbaycan askerlerine Kış-2021 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında "Statik Atlayış Eğitimi" verildi

07.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:54
Son dakika haber... Türk ve Azerbaycan askerlerine Kış-2021 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında

Son dakika gündem haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline Kış-2021 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında "Statik Atlayış Eğitimi" verildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline Kış-2021 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında "Statik Atlayış Eğitimi" verildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından, "Kartal olur süzülür gökte, aslan olur kükrer yerde, bir destandır dalga dalga gönüllerde." notuyla bir video paylaşıldı.

Paylaşılan videoda, Kış-2021 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında "Statik Atlayış Eğitimi" verilen Türk ve Azerbaycan askerlerinin eğitim sürecine ilişkin görüntülere yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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