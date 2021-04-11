Son dakika haber | Türk ve Almanları 529 bin euro dolandıran çete operasyonunda 2 tutuklama

Son dakika gelişmesine göre İZMİR'de, Almanya'da yaşayan Türk ve Alman vatandaşlarını toplam 529 bin 420 euro dolandıkları tespit edilerek, adliyeye sevk edilen 1'i kadın 3 şüpheliden çetenin kurucusu oldukları ileri sürülen 2'si tutuklandı.

İZMİR'de, Almanya'da yaşayan Türk ve Alman vatandaşlarını toplam 529 bin 420 euro dolandıkları tespit edilerek, adliyeye sevk edilen 1'i kadın 3 şüpheliden çetenin kurucusu oldukları ileri sürülen 2'si tutuklandı. Diğer şüpheli ise yurt dışı yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Almanya'da yaşayan Alman ve Türk vatandaşların telefonla dolandırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda S.Ç. (46) ve Z.Ç.(41) tarafından kurulan suç örgütünün dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 15 adrese yapılan eşzamanlı operasyonlarda S.Ç. Z.Ç. ile Z.Ç. isimli kadın (42) gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 3 adet kol saati, 4 tabanca, 1 av tüfeği, 86 mermi, 1 dizüstü bilgisayar, 3 SIM kart, 3 dekont ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen ünlü bir markaya ait 3 saatin ise dolandırılan Alman vatandaşlarına ait olduğu belirlendi.Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. ve Z.Ç., sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Kadın şüpheli Z.Ç. ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI