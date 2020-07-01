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Son dakika haber | Türk Telekom'un EyeSense uygulamasına "Altın Ödül"

Son dakika habere göre Türk Telekom'un görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için geliştirdiği EyeSense uygulaması, Altın Örümcek Ödülleri'nde "Mobil Uygulama-Hizmet" kategorisinde Altın Ödül'ün sahibi oldu.

Son dakika haber | Türk Telekom'un EyeSense uygulamasına
01.07.2020 12:17 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:20

Türk Telekom'un görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için geliştirdiği EyeSense uygulaması, Altın Örümcek Ödülleri'nde "Mobil Uygulama-Hizmet" kategorisinde Altın Ödül'ün sahibi oldu.

Türk Telekom açıklamasına göre, herkes için erişilebilir iletişim ilkesiyle hareket eden Türk Telekom'un, toplumsal sorumluluk yaklaşımıyla hayata geçirdiği ödüllü projelerine bir yenisi eklendi.

Engellilerin günlük hayatını kolaylaştıran EyeSense mobil uygulaması, web, dijital pazarlama, mobil teknoloji kullanarak gerçekleştirilen başarılı projelerin yarıştığı Altın Örümcek 2020 "Mobil Uygulama-Hizmet" kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

Altın Örümcek Ödülleri'nde bu yıl 246 aday ile birlikte finallere kalan EyeSense, alanında uzman 29 jüri üyesi tarafından değerlendirilerek 10 rakibini geride bıraktı.

EyeSense, İstanbul Marketing Awards ve MarTech Ödülleri'nden sonra 3'üncü kez başarısını tescilledi.

Görme engelli bireylerin hayata daha çok katılmasını amaçlayan EyeSense uygulaması, sesli komutları sayesinde kullanıcıların "selfie" çekebilmelerini ve sosyal medyada yer alabilmelerini sağlıyor.

Ayrıca, "Nesne Tanıma" özelliği sayesinde kullanıcıların anahtar, cüzdan gibi eşyaları kolayca bulabilmelerini sağlıyor.

Telefon kamerasının doğrultulduğu alandaki renkleri tanımlayarak sesli yönlendirmeler yapan EyeSense, kıyafetlerinin rengini seçmek veya etrafındaki objelerin rengini öğrenmek isteyen görme engelli bireylere yardımcı oluyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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