Son dakika... Türk Telekom'un karşılama anonsunu çocuklar yapıyor

Gelen son dakika haberine göre Türk Telekom, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı dolayısıyla müşteri hizmetleri karşılama anonsunu çocuklara bıraktı.

Türk Telekom, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı dolayısıyla müşteri hizmetleri karşılama anonsunu çocuklara bıraktı.

Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, müşterilerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir sürpriz yaptı ve müşteri hizmetlerinin karşılama anonsunu bayrama özel çocuklara bıraktı.

Türk Telekom'un müşteri hizmetleri numarası 4441444'ü arayanlar, müşteri temsilcisinden önce bir kız çocuğunun sesiyle karşılandı ve bu mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı