Son dakika haber | Türk Telekom'a 'Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi'
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Son dakika haber | Türk Telekom'a 'Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi'

30.01.2021 10:28 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:33
Son dakika haber | Türk Telekom'a 'Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi'

Edinilen son dakika haberine göre Telekomünikasyon şirketi Türk Telekom'un koronavirüs salgını sürecinde aldığı önlemler ve gerçekleştirdiği çalışmalar Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendi.

Telekomünikasyon şirketi Türk Telekom'un koronavirüs salgını sürecinde aldığı önlemler ve gerçekleştirdiği çalışmalar Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendi. Bu kapsamda İstanbul ve Ankara'daki Türk Telekom yerleşkeleri 'TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi' almaya hak kazandı.

Türk Telekom, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi aldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pandemi süreci boyunca, insan odaklı çalışmalarını sürdüren ve sağlık tedbirlerini en üst düzeyde tutan Türk Telekom, koronavirüs salgını için Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen kriterleri başarıyla yerine getirdi. Bu kapsamda; TSE Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını tamamlayan Türk Telekom'un İstanbul'da Gayrettepe, Acıbadem, Ümraniye ve Ankara Aydınlıkevler'deki yerleşkeleri TSE Covid 19 Güvenli Hizmet Belgesi'nin sahibi oldu."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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