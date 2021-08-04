Son dakika haber... Türk Silahlı Kuvvetlerinden yangın söndürme faaliyetlerine destek
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Son dakika haber... Türk Silahlı Kuvvetlerinden yangın söndürme faaliyetlerine destek

Son dakika haber... Türk Silahlı Kuvvetlerinden yangın söndürme faaliyetlerine destek
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri, yangın söndürme faaliyetlerine destek vermeyi sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, yangın söndürme faaliyetlerine destek vermeyi sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Isparta Valiliğinin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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