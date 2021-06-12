Son dakika haber... Türk ralli ekibi Bulgaristan'daki yarışta kaza geçirdi
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Son dakika haber... Türk ralli ekibi Bulgaristan'daki yarışta kaza geçirdi

Son dakika haber... Türk ralli ekibi Bulgaristan'daki yarışta kaza geçirdi
Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Bulgaristan'da düzenlenen "40. Monbat Sliven Rallisi"ne katılan pilot Uğur Soylu ve yardımcısı Aras Dinçer, kaza geçirip hastaneye kaldırıldı.

Bulgaristan'da düzenlenen "40. Monbat Sliven Rallisi"ne katılan pilot Uğur Soylu ve yardımcısı Aras Dinçer, kaza geçirip hastaneye kaldırıldı.

Ralli organizatörleri tarafından yapılan basın açıklamasında, ülkenin güneydoğusundaki Sedlarevo köyü bölgesinde yarışın ikinci gününde, Uygur Soylu'nun kullandığı "Skoda Fabia Rally 2" model aracının kazada birkaç kez takla attığı bildirildi.

Pilotların, Sliven kentindeki Dr. İvan Seliminski Hastanesine kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Hastanenin Müdür Yardımcısı Doktor Hrisant Hrisantov, Bulgar Ulusal Haber Ajansı BTA'ya yaptığı açıklamada, pilotların kaza sonucu bilinç kaybına uğramadıkları ancak Soylu'nun başından yaralanıp, bel kemiğinin zedelendiğini aktardı.

Söz konusu kaza sebebiyle ralli çalışmalarına ara verilirken, olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri incelemelerinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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