Bakan Soylu, Macar mevkidaşı Pinter ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile iki ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Resmi ziyaret kapsamında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile Macaristan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Sayın Sandor Pinter arasında ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi" denildi.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı açıklamasında, Ortak Kolluk Faaliyetinde İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalandığını belirtilerek, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile Macaristan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Sayın Sandor Pinter tarafından, Bakanlığımız ile Macaristan İçişleri Bakanlığı arasında, Ortak Kolluk Faaliyetinde İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalandı" ifadelerine yer verildi.