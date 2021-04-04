Son dakika haber | Türk Polis Teşkilatının 176. yaşı çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Edinilen son dakika haberine göre Temelleri 10 Nisan 1845'te "Polis Nizamnamesi"nin yayımlanmasıyla atılan Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nda düzenlenecek etkinliklere ilişkin program belli oldu.