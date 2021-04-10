Son dakika haber: Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü

Bir son dakika haberine göre Antalya ve Burdur'da Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.