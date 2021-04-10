Son dakika haber... Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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Son dakika haber... Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kilis'te tören düzenlendi.

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Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kilis'te tören düzenlendi.

Kilis'te şehitlikte düzenlenen törende, anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Şehitler için yapılan duaların ve okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı törene, Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Vekili Ahmet Güngör, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ersin Aslan, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, polis memurları ve şehit yakınları katıldı.

Son dakika haber... Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Son dakika haber... Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Son dakika haber... Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Son dakika haber... Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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