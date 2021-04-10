Son dakika haber... Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kilis'te tören düzenlendi.
Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kilis'te tören düzenlendi.
Kilis'te şehitlikte düzenlenen törende, anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Şehitler için yapılan duaların ve okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.
Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı törene, Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Vekili Ahmet Güngör, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ersin Aslan, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, polis memurları ve şehit yakınları katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz