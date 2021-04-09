Son dakika haber! Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü

Edinilen son dakika haberine göre Kilis Valisi Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Servet Ramazan, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kilis Valisi Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Servet Ramazan, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, devletin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edinen, gücünü yasalardan, desteğini halktan alan geçmişi şan ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Halkın polise karşı güven duygusunu geliştiren uygulamaların hız kazandığını ifade eden Soytürk, şunları kaydetti:

"Temelinde vatan, millet ve insan sevgisi bulunan bir anlayış içerisinde çalışmalarını özveriyle yürüten Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıldönümünü içten dileklerimle kutluyor, ülkemizde huzur ve güven ortamının tesisi adına görevi başında şehit düşen emniyet personellerimizi rahmetle, gazilerimizi, malullerimizi ve emeklilerimizi minnetle anıyor, emniyet teşkilatında görev yapan tüm personelimize ve ailelerine sağlık, mutluluk, esenlikler diliyorum."

Belediye Başkanı Servet Ramazan da mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük fedakarlık, kahramanlık ve yüksek vazife şuuruyla 176 yıldır devletinin ve milletinin emrinde olan Türk Polis Teşkilatımız, her zaman milletimizin gururu, huzur ve güven ortamının teminatı olmuştur. Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna canla başla görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Görevi başında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz