Son dakika haber! Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü

Edinilen son dakika haberine göre Kilis Valisi Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Servet Ramazan, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi

Kilis Valisi Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Servet Ramazan, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, devletin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edinen, gücünü yasalardan, desteğini halktan alan geçmişi şan ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Halkın polise karşı güven duygusunu geliştiren uygulamaların hız kazandığını ifade eden Soytürk, şunları kaydetti:

"Temelinde vatan, millet ve insan sevgisi bulunan bir anlayış içerisinde çalışmalarını özveriyle yürüten Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıldönümünü içten dileklerimle kutluyor, ülkemizde huzur ve güven ortamının tesisi adına görevi başında şehit düşen emniyet personellerimizi rahmetle, gazilerimizi, malullerimizi ve emeklilerimizi minnetle anıyor, emniyet teşkilatında görev yapan tüm personelimize ve ailelerine sağlık, mutluluk, esenlikler diliyorum."

Belediye Başkanı Servet Ramazan da mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük fedakarlık, kahramanlık ve yüksek vazife şuuruyla 176 yıldır devletinin ve milletinin emrinde olan Türk Polis Teşkilatımız, her zaman milletimizin gururu, huzur ve güven ortamının teminatı olmuştur. Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna canla başla görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Görevi başında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Demet Özdemir Burcu Biricik Murat Yıldırım
Spor Ali Koç Cenk Tosun Caner Erkin Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 12:26:44. #1.15#
title