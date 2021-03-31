Son dakika haber... Türk Konseyi Zirvesi'nde, Konseyin Türk dünyasının değerlerinin ve çıkarlarının bölgesel ve uluslararası arenada daha fazla tanıtılmasındaki ve...

Bir son dakika haberine göre Türk Konseyi Zirvesi'nde, Konseyin Türk dünyasının değerlerinin ve çıkarlarının bölgesel ve uluslararası arenada daha fazla tanıtılmasındaki ve desteklenmesindeki rolünü artırma niyetleri teyit edildi.