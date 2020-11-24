Son dakika haber: Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Azimov, BM Güney-Güney İşbirliği Toplantısı'na katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Son dakika haber: Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Azimov, BM Güney-Güney İşbirliği Toplantısı'na katıldı

24.11.2020 23:49 | Son Güncelleme: 24.11.2020 23:52
Son dakika haber: Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Azimov, BM Güney-Güney İşbirliği Toplantısı'na katıldı

Son dakika haberlerine göre Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov, Birleşmiş Milletler (BM) Güney-Güney İşbirliği Ofisinin (UNOSSC) düzenlediği "Koronavirüs Döneminde Turizm Sektörünün Toparlanmasında Yaratıcı Ekonomi ve e-Ticaret'te İyi Uygulamalar"...

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov, Birleşmiş Milletler (BM) Güney-Güney İşbirliği Ofisinin (UNOSSC) düzenlediği "Koronavirüs Döneminde Turizm Sektörünün Toparlanmasında Yaratıcı Ekonomi ve e-Ticaret'te İyi Uygulamalar" temalı toplantıya katıldı.

Türk Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda konsey ülkeleri arasında tecrübe paylaşımı mekanizması katılımcılara anlatıldı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası turizm sektörünün iyileştirilmesi konusu görüşüldü.

Azimov, Türk Konseyi ülkelerinin turizm sektörüne verdiği önemi vurgulayarak, Konseyin salgın sürecinde birçok sektörde güçlü iş birliği mekanizması geliştirdiğine dikkati çekti.

Türk Konseyi ülkelerinin turizmde dijitalleşmeye verdiği öneme değinen Mirvokhid Azimov, "Küresel hava yolculuğunun ve turizmin durgun olduğu mevcut durumda, turizm işletmelerinin uluslararası varlıklarını dijital olarak sürdürmeleri ve pazar toparlanacağı zaman için talep oluşturmaları çok önemlidir. Dolayısıyla turizm işletmelerinin tüketicilerle güven inşa etmeleri, ziyaretçilere güvenlik sağlamaları ve hizmetlerini dijital olarak pazarlayıp satabilmeleri önemlidir." diye konuştu.

Türk Konseyi tarafından toplantıya davet edilen Alanya Belediye Meclis Üyesi Paulina Müftüoğlu da salgın sürecinde turizm sektörünü desteklemek için belediyenin attığı adımları bir sunumla katılımcılara anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

İlgili Haberler

BM Genel Kurul Başkanı Bozkır, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Konseyi Toplantısı'na katıldı Açıklaması
BM Genel Kurul Başkanı Bozkır, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Konseyi Toplantısı'na katıldı Açıklaması
Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, saha personelleriyle bir araya geldi
Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, saha personelleriyle bir araya geldi
BM Genel Sekreteri Guterres: 'Yemen, kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya'
BM Genel Sekreteri Guterres: "Yemen, kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öykü Karayel Funda Eryiğit İbrahim Tatlıses Mustafa Topaloğlu
Spor Falcao Ersun Yanal Deniz Türüç Dorukhan Toköz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Medya İstifa Galatasaray Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Azimov, BM Güney-Güney İşbirliği Toplantısı'na katıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 23:56:44. #1.14#
title